Ефимов: Московские предприятия вдвое увеличили объем производства электродвигателей

В Москве почти в два раза увеличилось производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе – июне этого года выпуск распределительных устройств, контрольно-измерительной аппаратуры, электродвигателей, генераторов и трансформаторов в столице вырос на 92,9 процента в сравнении с тем же периодом предыдущего года», - рассказал Ефимов.

При этом объем продукции увеличился на 20 процентов и превысил 19 миллиардов рублей, добавил он.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что рост производства электрического оборудования, в том числе кабелей и осветительных устройств, в первой половине 2022 года составил 56,5%. Отмечается, что предприятия поставили заказчикам товары на 47 миллиардов рублей.

Москва продолжает поддерживать предприятия, выпускающие электрическое оборудование. Так, четыре компании отрасли имеют статус промышленного комплекса – это позволяем им получать дополнительные налоговые льготы.

