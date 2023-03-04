Ефимов: Монтаж тепловых сетей в Мневниковской пойме оплатят при помощи инфраструктурных облигаций

«ДОМ.РФ» профинансирует строительство магистральных тепловых сетей в Мневниковской пойме за счет своих инфраструктурных облигаций. Соответствующее решение одобрила правительственная комиссия по региональному развитию в России. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, строительство возьмет на себя организация «МОЭК». «ДОМ.РФ» предоставит ей льготный кредит на сумму свыше 3 млрд рублей по ставке 4%. Реализация данного проекта позволит обеспечить подачу тепла более чем 8000 семей, подчеркнул Ефимов.

Он отметил, что при застройке Мневниковской поймы планируется строительство не менее 2,5 млн «квадратов» общественно-деловых, социальных и жилых площадей.

По словам главы Департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой, город активно помогает ресурсоснабжающим компаниям привлекать льготное финансирование за счет инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ». Это позволяет организациям, занимающимся строительством электроэнергетической и коммунальной инфраструктуры для объектов реновации и комплексного развития территорий, оплачивать свои проекты на более удобных условиях, чем в коммерческих кредитных организациях. Сэкономленные таким образом деньги можно потратить на реализацию других проектов. При таком подходе можно существенно быстрее воплощать в жизнь важные для развития столицы планы, отметила она.

Багреева добавила, что строительство теплосетей в Мневниковской пойме стало вторым московским проектом, оплачиваемым за счет инфраструктурных облигаций, который рассмотрела правительственная комиссия.

Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» «ДОМ.РФ» Александр Аксаков подчеркнул, что город дал заслуженно высокую оценку преимуществам механизма инфраструктурных облигаций. По его словам, этот инструмент позволяет осуществлять льготное финансирование проектов различного масштаба и сложности, у него высокий мультипликативный эффект. Аксаков добавил, что реализация проекта в Мневниковской пойме дает возможность сдать в эксплуатацию порядка 1,4 млн «квадратов» жилой недвижимости.

