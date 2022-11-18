Ефимов: масштабные инвестпроекты дадут столице больше 16 тысяч новых рабочих мест
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил, что благодаря 27 масштабным инвестиционным проектам в столице появится больше 16 тысяч новых рабочих мест.
Ранее было решено предоставить бизнесу без торгов земельные участки в аренду для запуска новых производств.
«Инвесторы вложат более 75,5 миллиарда рублей в строительство производственных объектов. Реализация проектов позволит создать свыше 16 тысяч новых рабочих мест», – сказал Ефимов.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в столице построят заводы по выпуску продуктов, кормов для животных, одежды, косметики, электроники. Также запустят производства строительных материалов, мебели – на них будут работать 5 тысяч человек. Появятся новые логистический центр, технопарк и индустриальный кластер.
Больше всего предприятий, по словам руководителя Департамента городского имущества Максим Гаман, появится в ТиНАО – 10. Для их размещения будет выделено почти 90 гектаров земли. Трудоустроиться в динамично-развивающемся районе Москвы смогут больше 10,6 тысяч человек.
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