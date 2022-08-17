Ефимов: Льготные ипотеки на 37,9 млрд рублей выданы в Москве в июле

Управлением Росреестра по Москве в июле зарегистрировано 8 083 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках, такой показатель увеличился по отношению к июню на 18,66%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва сохраняет лидирующую позицию по выданным льготным кредитам среди регионов России. Так, на долю Москвы в июле 2022 года пришлось 33,1% от общего объема выданных таких кредитов», - сказал он.

По словам Ефимова, в июле в Москве было выдано льготных ипотек на 37,9 млрд рублей, что на 51,7% больше показателей июня. Он также отметил, что всего с начала действия программы в столице было выдано кредитов по льготной ставке на сумму более полутриллиона рублей.

Как рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, поэтапная адаптация рынка к новой экономической ситуации и господдержка отрасли дают действенные результаты, что отражается и на регистрации ипотек в столице. Он отметил, что за 7 месяцев этого года в Росреестре москвичами было оформлено более 60 тысяч сделок по ипотеке, что всего на 16% меньше рекордного 2021 года. При этом в сравнении с 2020 годом число жилищных ипотек в январе-июле выросло на 27%.

