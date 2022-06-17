Ефимов: концессионный проект Москвы получил премию «РОСИНФРА»
Концессионный проект Москвы и компании «Гринтех» по строительству в столице двух предприятий по экологичной переработке илового осадка сточных вод победил в номинации «Лучший проект государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства» национальной премии в области развития инфраструктуры «РОСИНФРА».
Награждение состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в феврале прошлого года Москва подписала с инвестором концессионное соглашение о создании в городе двух современных заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод.
«Этот проект стал победителем престижной премии в сфере развития инфраструктуры и ГЧП «РОСИНФРА», что еще раз подтверждает его важность и полезность», - подчеркнул вице-мэр.
Он также отметил, что инвестор вложит в создание предприятий более 27 миллиардов рублей. Объекты будут принадлежать Москве с момента их ввода в эксплуатацию, при этом концессионное соглашение не предполагает затрат из городского бюджета на реализацию проекта.
Соглашение с компанией «Гринтех» стало первой концессией столицы в сфере ЖКХ. Оно подписано на 20 лет: до 2024 года инвестор возведет предприятия, а последующие 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию. В будущем на новых заводах смогут работать более 70 человек.
«Для строительства заводов инвестору выделены площадки на территории Курьяновских и Люберецких очистных сооружений Мосводоканала», – сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он объяснил, что на предприятиях иловый осадок будет термически обрабатываться – высушиваться. Полученный продукт планируется поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива.
Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев заявил, что концессия является одним из самых распространенных механизмов ГЧП для привлечения частных средств в создание объектов коммунальной инфраструктуры.
По его словам, после реализации проекта Москва получит функционирующий объект, а инвестор – доходы от его эксплуатации в течение всего срока действия соглашения.
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