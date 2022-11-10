Ефимов: Комплекс по производству деревянных и пластиковых изделий даст Москве 230 рабочих мест

Московские власти сдали в аренду ООО «Горизонт-А» земельный участок по льготной цене один рубль в год для постройки производственного предприятия по выпуску деревянных и пластиковых изделий. Сделка состоялась в ходе реализации с марта текущего года масштабного инвестиционного проекта, призванного поддержать бизнес в условиях кризиса. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это уже девятый договор с инвестором о сдаче в аренду по льготной ставке земельной участка. Согласно его условиям, «Горизонт-А» обязуется в течение пяти лет построить на юго-востоке Москвы завод по изготовлению окон, дверей и других пластиковых и деревянных изделий. Вложения в проект исчисляются 180 млн рублей. Будущий завод обеспечит рабочими местами примерно 230 человек.

Министр московского правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для возведения завода Градостроительно-земельной комиссией застройщику предоставлено 0,32 га земли на Сормовском проезде, что находится в районе Выхино-Жулебино (ЮВАО города Москвы). Будущее предприятие разместится на площади примерно 4,3 тысячи квадратных метров.

По мнению начальника Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, ООО «Горизонт-А» уж более двадцати лет трудится на отраслевом рынке. У организации есть личное производство в Подмосковье, которое застройщик планирует переместить в Москву, что позволит увеличить налоговые поступления в столичный бюджет на 65 млн рублей. Также Овчинский добавил, что предприятие сможет нарастить объемы производства до 1,2 тысячи единиц продукции в год, что в 2,5 раза выше текущей производительности. Этого можно добиться с помощи внедрения новых технологий и современного оборудования.

