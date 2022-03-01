Ефимов: Количество рабочих мест в «Алабушево» увеличилось на 70%

За год количество рабочих мест на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис “Москва”» увеличилось почти на 70%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Количество работающих здесь в феврале 2021 года составляло около 980 человек, а в этом году уже порядка 1,7 тысячи человек. За год численность сотрудников площадки выросла почти на 70 процентов», – рассказал подчеркнул он.

По словам Ефимова, зеленоградская площадка «Алабушево» столичной ОЭЗ является точкой притяжения высокотехнологичных производств и квалифицированных кадров.

Как пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, рост числа рабочих мест в основном обеспечили новые инженерные лабораторно-промышленные корпуса, которые были введены в эксплуатацию весной 2021 года. Он сообщил, что в трех корпусах общей площадью 30 тысяч квадратных метров функционирует порядка десяти компаний из области микроэлектроники и медицинской сферы, а также других высокотехнологичных направлений. Там работают уже около 300 человек. «Потенциально только в готовых корпусах численность работников может возрасти почти до одной тысячи человек», – сказал Прохоров.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заявил, что площадка «Алабушево» является одной из самых развивающихся в экосистеме особой экономической зоны города.

«В фазе активного строительства находятся площадки, где будут производиться лекарства, медицинские изделия, электродвигатели и другая инновационная продукция», - отметил он.

По его словам, после реализации всех инвестиционных планов число новых рабочих мест на площадке может увеличиться до нескольких тысяч.

