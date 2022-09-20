Ефимов: Каждое третье предприятие в Москве применяет инновационные разработки

Треть работающих в Москве предприятий, выпускающих в том числе продукты питания, одежду и обувь, относится к высокотехнологичным. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в столице на сегодняшний день работает более трех тысяч промышленных предприятий, многие из которых применяют инновационные разработки. Такие компании, отметил Ефимов, производят различные товары, начиная от кондитерских изделий и заканчивая космическими ракетами.

«Свыше 90 высокотехнологичных предприятий сейчас имеют статус резидента особой экономической зоны столицы "Технополис Москва"», – сказал Ефимов.

Так, на столичном предприятии «Айкрафт» с 2015 года линзы для очков производит роботизированный комплекс. Автоматизация позволяет ускорить процесс изготовления и уменьшить расход электроэнергии. Роботизированная система используется также и в пищевой промышленности: на хлебобулочном комбинате «Черемушки» функционирует робот, который печет ватрушки.

Кроме инновационных технологий, московские компании реализуют и экологические инициативы. К примеру, Московский нефтеперерабатывающий завод последние несколько лет проводит программу модернизации. Предприятие снизило влияние на окружающую среду на 75%, при этом к 2025 году оно рассчитывает перейти на полностью безотходное производство.

Как рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в августе производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» запустил цех, в котором отходы картонной и полимерной тары будут подвергаться переработке, а затем отправляться на реализацию партнерам. По его словам, компания хочет запустить собственное производство подстаканников и лотков для яиц из получаемой целлюлозы. При этом вторичный полиэтилен будет являться материалом для выпуска гранул, которые в последствии будут добавляться в асфальтовое покрытие.

Строительные компании Москвы также используют современные технологии. Таким образом, в следующем году в городе появится комбинат по производству сверхкрупногабаритных модулей квартир «МонАрх». Квартиры будут возводить прямо на производстве, после чего на месте будет собран будущий дом из готовых модулей. А в Зеленограде компания «Крост» построит первый в России «тихий» завод, где будут изготавливать строительные материалы широкого применения.

