Ефимов: Инвесторы построят 55 общественно-деловых зданий в Москве в рамках масштабных инвестпроектов

Москва предоставила застройщикам земельные участки общей площадью порядка 80 га в 10 административных округах под строительство деловых, торговых и прочих коммерческих объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, договоры с инвесторами были подписаны с 2017 по 2023 год. В частности, на переданных земельных участках будут построены торгово-развлекательные и деловые центры, паркинги, гостиницы и другие строения. Их суммарная площадь составит порядка 2,2 млн «квадратов».

Отмечается, что масштабными инвестиционными проектами могут стать инновационные центры, производственные комплексы, социальные, спортивные, транспортные, деловые и прочие объекты. Москва выделяет землю в аренду под их строительство без торгов, благодаря чему москвичи получают работу, а инфраструктура столицы совершенствуется.

По словам главы столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, наибольшее количество объектов возводится в центре города — 11, общая площадь занимаемых ими земельных участков составляет 5,7 га. Второе место по количеству объектов занимает ЗАО Москвы (10 объектов на 8,4 га земли). Третье место делят ЮАО и ЮВАО (по семь объектов в каждом округе, общая площадь земельных участков — почти 30 га). За ними идут ВАО и СЗАО (по пять объектов, общая площадь — 26 га).

В частности, в Тверском районе появится торговый центр с паркингом, супермаркетом, торговыми галереями и рестораном общей площадью 9500 «квадратов». В Дорогомилове инвестор построит здание площадью свыше 1900 квадратных метров. В нем разместятся медцентр, офисы и магазины. В свою очередь в Головинском районе будет построен офисно-гостиничный комплекс со спортивными объектами площадью 18 тысяч «квадратов».