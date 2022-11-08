Ефимов: Инвесторы построят 19 социальных объектов на арендованных у Москвы участках

Инвесторы построят в Москве 19 социальных объектов на участках, которые были арендованы у города на льготных условиях. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В результате в Москве появится 125 тысяч квадратных метров недвижимости: физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения и культурно-досуговый центр», – рассказал он.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что наибольше количество сделок заключено на строительство объектов спортивного назначения.

Также, по его словам, в рамках программы по льготной аренде инвесторы построят медицинские учреждения и досуговый центр.

