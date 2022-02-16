Ефимов: Инвесторы получили более 30 участков для возведения спортобъектов
По итогам аукционов 2021 года Москва для возведения спортивных объектов выделила инвесторам 33 участка общей площадью 22,42 гектара. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Согласно договорам, объекты должны быть построены в течение 2022-2023 годов.
«В 2020 году таких объектов было реализовано вдвое меньше – 14. Сумма ежегодных платежей по договорам 2021 года составит 96,29 миллиона рублей. Договор заключается на 49 лет, а начальная стоимость лотов исчисляется из ставки 0,05% от кадастровой стоимости участка», - рассказал Ефимов.
По его словам, интерес инвесторов к таким аукционам связан с выгодными условиями, так они могут возвести менее затратные некапитальные объекты, что позволяет быстрее запустить бизнес-проект. Дизайн и архитектурные решения, а также размещаемое в комплексах оборудование согласовываются с Департаментом спорта Москвы.
Вице-мэр добавил, что победитель аукциона может самостоятельно определять тип спортсооружения, придерживаясь при этом утвержденного списка из 25 позиций. Так, бизнесмены могут выбирать между физкультурно-оздоровительными комплексами с универсальным залом, катком, пейнтбольным полигоном и другими площадками.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что земельные участки, предоставленные инвесторам, расположены во всех округах столицы, кроме Северо-Восточного и Центрального.
«Самая крупная площадка – 3,6 гектара – находится на улице Марьинский парк, а самый маленький участок в 0,13 гектара – в Новомещерском проезде», - объяснил он.
Власти Москвы проводят аукционы на право размещения некапитальных спортивных объектов с 2020 года. Так, инвесторы могут устанавливать легковозводимые конструкции без фундамента, которые предназначены для занятий физкультурой.
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