Ефимов: Инвестор сможет открыть детский сад по льготной ставке «за рубль» на юго-западе Москвы
Москва выставит на торги здание на юго-западе города для размещения детского сада по льготной программе. После завершения ремонта объекта и выполнения всех условий инвестор сможет перейти на льготную годовую ставку арендной платы по программе «Объекты образования за рубль». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«До конца года на аукцион будет выставлен очередной объект – здание в Южном Бутове площадью 986 квадратных метров. Победитель торгов сможет открыть в нем детский сад на 95 мест. Договор с ним будет заключен на 49 лет», – рассказал Ефимов.
Он также напомнил о том, что программа «Объекты образования за рубль» с 2013 года реализует на торгах помещения, предназначенные для размещения школ и детских садов. Сегодня по программе заключено 28 договоров аренды нежилых помещений, по 21 из них уже действует льготная годовая ставка аренды.
Как уточнил, в свою очередь, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, двухэтажному зданию уже более полувека.
«Здание расположено по адресу Краснолиманская улица, дом 19Б. Оно было построено в 1965 году и на протяжении нескольких десятилетий в нем размещалось дошкольное учреждение», – рассказал Гаман.
Он также добавил, что после оформления договора аренды, победитель должен будет получить лицензию на образовательную деятельность. А принять участие в торгах может любое юридическое или физическое лицо.
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