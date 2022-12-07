Ефимов: инвестор построит четыре объекта образования в Новой Москве

Инвестор возведет четыре объекта образования в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город согласовал два договора участия, по которым инвестор построит и передаст Москве три образовательных комплекса, состоящие из школ и детских садов, и один отдельный детский сад», - уточнил заммэра.

Образовательные учреждения рассчитаны на более чем 4 тысячи человек. Стоимость объектов составит около 9,9 миллиарда рублей.

Договоры участия – это механизм обеспечения города объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Он был утвержден мэром Москвы в 2021 году. Механизм предполагает участие девелоперов в развитии и благоустройстве территории столицы, создание необходимых сооружений в рамках проектов строительства жилья. Затем застройщик может либо самостоятельно их содержать и эксплуатировать, либо передать городу.

Строительство новых образовательных объектов в Новой Москве завершится в 2026-2028 годах, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

