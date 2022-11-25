Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили более 18 миллионов раз

С момента запуска Инвестиционного портала Москвы в феврале 2014 года его посетили более 18 миллионов раз. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за 2022 год портал посетили 2,5 миллиона раз. Ефимов отметил, что количество уникальных пользователей сайта превзошло 9,4 миллиона, при этом за этот год оно возросло на 1,5 миллиона. Заммэра подчеркнул, что Инвестпортал Москвы является не только площадкой с информацией об инвестиционных возможностях столицы, но и виртуальным офисом предпринимателя, а также оперативным каналом связи бизнеса с органами власти.

Так, на Инвестпортале предприниматели могут быстро найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, а также налоговых режимах и льготах. Как напомнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, для помощи предпринимателям на сайте функционирует инвесткарта, которая помогает найти объекты и информацию об инвестпроектах. По его словам, всего ей воспользовались 230 тысяч раз, при этом в 2022 году – 32 тысячи раз.

Овчинский подчеркнул, что на карте размещено свыше 170 площадок для бизнеса разного масштаба. А в этом году инвесткарту доработали, указал он. Так, была проведена интеграция с открытыми данными столичного правительства, расширен функционал аналитических слоев, основанных на статистике и агрегированных данных от власти и предприятий города. Также был внедрен более детальный фильтр подбора объектов для инвестиций.

В свою очередь в столичном Департаменте информационных технологий добавили, что в личном кабинете предприниматель может получить актуальную именно для него информацию, в том числе о статусах всех процессов, связанных с торгами. Там подчеркнули, что в результате модернизации личный кабинет стал интерактивным дашбордом, который можно настраивать под собственные потребности, добавляя нужные элементы.

