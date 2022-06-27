Ефимов: Инвестиции в «Печатники» «Технополиса “Москва”» выросли почти в четыре раза
В 2021 году резиденты площадки «Печатники» экономической зоны «Технополис “Москва”» вложили в свои производства 12,5 миллиардов рублей, что в 3,8 раза больше, чем в 2020 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На площадке "Печатники" размещено 44 резидента технополиса, в том числе высокотехнологичные и медицинские компании, а также IT-предприятия. В 2021 году по сравнению с показателями 2019 объем инвестиций вырос в 8,3 раза», - добавил он.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что на площадке в Печатниках примерно треть резидентов – это производители медицинских изделий, оборудования и биофармацевтики. По его словам, в прошлом году 13 медицинских предприятий там вложили в свои проекты 11 миллиардов рублей.
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев сообщиил, что в 2021 году на площадке «Печатники» увеличился не только объем инвестиций резидентов, но и до более чем 1,3 тысяч увеличилось число работников
«Так, относительно 2020 года показатель увеличился в 2,4 раза, а по сравнению с 2019 – вообще в 4,3 раза. Позитивная динамика связана с комфортными условиями для ведения бизнеса на этой площадке», - добавил он.
Отмечается, что для резидентов ОЭЗ действуют особые меры поддержки, в том числе освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин. К тому же ставка налога на прибыль для этих организаций – всего 2%.
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