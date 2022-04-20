Ефимов: Инвестиции в экономику Москвы из стран ЕЭС выросли в 2,6 раза

Почти три миллиарда долларов инвестировали в экономику столицы страны Евразийского экономического союза. Как правило, инвесторы вкладывают средства в торговлю, промышленность, высокие технологии и недвижимость, а также в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По последним данным Центрального банка России, накопленный объем инвестиций из стран Евразийского экономического союза в экономику Москвы составил 2,8 миллиарда долларов. Из них 1,6 миллиарда долларов, почти 60%, вложили инвесторы из Республики Казахстан, 820 миллионов долларов — из Республики Беларусь, 242 миллиона долларов — из Армении, 60 миллионов долларов — из Киргизии. За пять лет накопленный объем вложений стран ЕАЭС в экономику столицы России вырос в 2,6 раза. Такому росту способствуют кооперация между странами союза, а также благоприятные условия для реализации проектов именно в Москве. Это преференции и льготы для строительной отрасли, богатая и развития инфраструктура для открытия и ведения бизнеса», – рассказал заместитель мэра.

За период с октября 2020-го по сентябрь 2021 года лидером по темпам роста вложений в столицу стала Республика Беларусь: объем прямых иностранных инвестиций увеличился на 60%. Вложения киргизского бизнеса в экономику Москвы выросли на 16%, армянского – на 9,6%, казахстанского – на 5,1%.

«Страны ЕАЭС остаются важными экономическими партнерами Москвы. Оборот внешней торговли города с ними в прошлом году составил 24,96 миллиарда долларов. Это на 41,2% больше, чем в 2020-м. Так, экспорт Москвы в страны ЕАЭС увеличился на 49% и достиг 16,75 миллиарда долларов. Объем импорта столицы России из Армении, Киргизии, Беларуси и Казахстана вырос за год на 27,%: в 2021 году он составлял 8,21 миллиарда долларов», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В частности, экспорт Москвы в Республику Беларусь в прошлом году достиг 11,5 миллиарда долларов. Столица значительно нарастила поставки жидкостных насосов и частей двигателей внутреннего сгорания. Сама Москва импортирует белорусские молочные продукты, например, сыры и творог, сливочное масло, кисломолочные продукты.

Казахстан в 2021-м закупил у столичных предпринимателей продукцию на 3,85 миллиарда долларов. Среди востребованных товаров: запорная арматура, фильтровальное оборудование, электронагревательные устройства, а также низковольтная распределительная аппаратура.

На четверть, по сравнению с 2020 годом, увеличился экспорт продукции в Армению: ее отгрузили на 983 миллиона долларов. В этой стране большим спросом пользуются столичные средства для волос и расфасованные лекарства.

Сегодня в Москве созданы комфортные условия для работы инвесторов из стран ЕАЭС: им доступны те же виды помощи от правительства города, что и отечественному бизнесу. Кроме того, в сложившихся реалиях власти оперативно принимают дополнительные меры поддержки.

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