Ефимов: Иностранные инвесторы вложили в экономику Москвы почти $270 млрд

За первые шесть месяцев 2021 года вложения иностранных инвесторов в экономику Москвы увеличились на 7%, составив $268,5 миллиардов. Об этом сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.



По его словам, немецкие инвесторы вложили в экономику города $8,7 миллиарда, французские - $4,9 миллиарда, финские - $4,3 миллиарда, американские - $3,7 миллиарда, итальянские - $3,6 миллиарда. Вице-мэр подчеркнул, что иностранцы обычно вкладываются в финансовые, страховые торговые, промышленные компании, а также в недвижимость. Сейчас в городе для них созданы комфортные условия.



«Сегодня на столицу приходится половина всех накопленных иностранных инвестиций, поступивших в Россию. В столичную экономику инвестируют и азиатские страны. Этот регион является крупным, стратегически важным партнером столицы России», - отметил Ефимов.



Он добавил, что за первые шесть месяцев 2021 года Сингапур вложил в Москву $2,2 миллиарда, Япония – около $2 миллиардов, Казахстан - $1,6 миллиарда, Республика Корея - $970 миллионов, а КНР - $907 миллионов.



Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что в столице функционирует первый в России завод немецкого концерна KSB по выпуску насосов и насосного оборудования.



«Концерн является поставщиком для Мосэнерго, Мосводоканала, сыграл важную роль в техническом оснащении инженерным оборудованием таких объектов, как Московский нефтеперерабатывающий завод, «Москвариум», «Москва-Сити». На заводе создано 110 рабочих мест», - напомнил он.



Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев отметил, что иностранные инвесторы реализуют ряд проектов в сфере здравоохранения в «Сколково». По его словам, там уже функционирует израильский консультативно-диагностический центр «Хадасса Медикал», а на стадии проектирования находится корпус реабилитации и терапевтический корпус. К тому же, на территории кластера будет создан южнокорейский умный госпиталь будущего «Бундан».

