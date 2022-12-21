Ефимов: Госуслугу для получения справок о правах на жилье модернизируют
Москвичам станет проще получить справку о правах на жилье на портале mos.ru, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда – самая популярная госуслуга в жилищной сфере. Услуга будет модернизирована, что упростит ее получение и сократит количество возможных ошибок», – рассказал он.
Эту услугу граждане с апреля прошлого года могут получить только в электронном виде, в среднем получить документы можно всего за полчаса.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что теперь заявители получат необходимые подсказки или информационные сообщения, которые минимизируют количество ошибок при заполнении.
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