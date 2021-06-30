Ефимов: Госинспекция по недвижимости сократит проверки после оценки рисков
Госинспекция по недвижимости с 1 июля станет проводить контрольные мероприятия по новым правилам в соответствии с обновлёнными нормами законодательства. Цель реформы – снизить давление и устранить избыточную административную нагрузку на бизнес, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Приоритетом становятся не контрольные, а профилактические мероприятия в отношении предпринимателей. Теперь Госинспекция по недвижимости будет проводить проверки в зависимости от оценки рисков возможных нарушений. Чем выше риск, тем чаще будут проводиться проверки», - объяснил вице-мэр.
С 1 июля сведения обо всех профилактических и контрольных мероприятиях, а также принятых мерах будет отображаться в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Если данных о контрольных мероприятиях в нем нет, их проведение не разрешается. Уже известно, что столичная Госинспекция по недвижимости будет осуществлять информирование, обобщение правоприменительной практики, объявлять предостережения, консультировать и наносить профилактические визиты.
По словам замминистра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, утвержденные на федеральном уровне нововведения снизят периодичность проведения контрольно-надзорных мероприятий для тех объектов контроля, которые окажутся отнесены к более низким категориям риска.
«Мы уже перестроили работу инспекции и задали курс на профилактику правонарушений. Все контрольно-надзорные мероприятия будут осуществляться с учетом риск-ориентированного подхода», - сообщил, со своей стороны, начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
- Гватемала попросила вернуть деньги за «Спутник V»
- СМИ: Брата футболиста Кокорина задержали за мелкое хулиганство
- Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
- АТОР: Турция может закрыть границы для российских туристов
- Два человека пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Ростовской области
- Ряд электрометаллургических заводов предупредили о риске остановки из-за новых экспортных пошлин
- Мединский посоветовал рассуждающим о «чипировании» вакцинами обратиться к психиатру
- Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибки в борьбе с коронавирусом
- В США опровергли сообщения о заходе эсминца USS Ross в российские воды
- Красный Крест может применять «Спутник V» в зонах конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru