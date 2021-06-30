Ефимов: Госинспекция по недвижимости сократит проверки после оценки рисков

Госинспекция по недвижимости с 1 июля станет проводить контрольные мероприятия по новым правилам в соответствии с обновлёнными нормами законодательства. Цель реформы – снизить давление и устранить избыточную административную нагрузку на бизнес, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Приоритетом становятся не контрольные, а профилактические мероприятия в отношении предпринимателей. Теперь Госинспекция по недвижимости будет проводить проверки в зависимости от оценки рисков возможных нарушений. Чем выше риск, тем чаще будут проводиться проверки», - объяснил вице-мэр.

С 1 июля сведения обо всех профилактических и контрольных мероприятиях, а также принятых мерах будет отображаться в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Если данных о контрольных мероприятиях в нем нет, их проведение не разрешается. Уже известно, что столичная Госинспекция по недвижимости будет осуществлять информирование, обобщение правоприменительной практики, объявлять предостережения, консультировать и наносить профилактические визиты.

По словам замминистра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, утвержденные на федеральном уровне нововведения снизят периодичность проведения контрольно-надзорных мероприятий для тех объектов контроля, которые окажутся отнесены к более низким категориям риска.

«Мы уже перестроили работу инспекции и задали курс на профилактику правонарушений. Все контрольно-надзорные мероприятия будут осуществляться с учетом риск-ориентированного подхода», - сообщил, со своей стороны, начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

