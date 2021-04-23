Ефимов: Горячая линия по вопросам комплексного развития территорий появилась в Москве

На «Горячей линии» Центра поддержки экономики Москвы появился новый канал по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) столицы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новый канал на «Горячей линии» Центра поддержки экономики Москвы создан для оперативного взаимодействия с правообладателями земельных участков и объектов недвижимости, а также потенциальными инвесторами. Он позволит предпринимателям получить консультацию специалистов и ответы на интересующие вопросы по комплексному развитию территорий. На основании обращения специалисты горячей линии формируют заявку и в срок не более 15 рабочих дней направляют ответ заявителю», - рассказал заммэра.

Ефимов отметил, что эта инициатива – часть нового городского проекта «Индустриальные кварталы». Это программа по реконструкции бывших промзон и созданию на их территории полноценных, комфортных для работы, проживания и проведения досуга кварталов. Градостроительный потенциал проекта – 35 миллионов квадратных метров.

Каждое обращение на новый канал «Горячей линии» будет рассмотрено индивидуально в зависимости от поступившего вопроса. Специалисты «линии» расскажут, что такое КРТ, его цели и механизмы, а также объяснят, что должен предпринять собственник, если его земля включена в проект комплексного развития территорий.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, реализация проектов КРТ формирует новый облик города, преображая заброшенные промзоны в современные пространства с высокотехнологичным производством, жильем и сопутствующей инфраструктурой.

«В 2020 году были подписаны первые два договора о комплексном развитии территорий бывших промзон Октябрьское поле и Коровино, а за первые три месяца этого года одобрена реализация 27 проектов КРТ», - заявил Прохоров.

«Единая горячая линия антикризисной поддержки бизнеса» была создана в марте 2020 года на базе Центра поддержки экономики Москвы. За это время на «горячую линию» и сайт центра поступило более 12 тысяч обращений предпринимателей.

Воспользоваться услугой консультационной поддержки по комплексному развитию территорий города Москвы можно по телефону +7 (495) 539-59-99, канал «4».

