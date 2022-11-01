Ефимов: Городской оператор займется реорганизацией бывшей промзоны «Кунцево»

Комплексным развитием участка бывшей промзоны «Кунцево» займется городской оператор «Комплексное развитие территорий», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Планируемый объем инвестиций в проект оценивается в 23,3 миллиарда рублей, а бюджетный эффект для города – в 1,6 миллиарда рублей», - рассказал он.

По его словам, после реорганизации на участке площадью более 21 гектара появятся новые предприятия, где смогут работать 4,6 тысячи человек.

Сейчас на территории находятся склады, автосервисы и объект незавершенного строительства, после там могут появиться высокотехнологичные производства, отраслевой колледж, офисы, банки, кафе и магазины.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал также, что на участке возведут 268 тысяч квадратных метров недвижимости.

