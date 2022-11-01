Ефимов: Городской оператор займется реорганизацией бывшей промзоны «Кунцево»
Комплексным развитием участка бывшей промзоны «Кунцево» займется городской оператор «Комплексное развитие территорий», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Планируемый объем инвестиций в проект оценивается в 23,3 миллиарда рублей, а бюджетный эффект для города – в 1,6 миллиарда рублей», - рассказал он.
По его словам, после реорганизации на участке площадью более 21 гектара появятся новые предприятия, где смогут работать 4,6 тысячи человек.
Сейчас на территории находятся склады, автосервисы и объект незавершенного строительства, после там могут появиться высокотехнологичные производства, отраслевой колледж, офисы, банки, кафе и магазины.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал также, что на участке возведут 268 тысяч квадратных метров недвижимости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- Во Франции призвали Россию продавать нефть задешево в обмен на страхование доставки
- Байден заявил, что стал президентом летом 2022 года
- Глава Минобороны Турции заявил о продолжении вывоза зерна с Украины
- В МИД назвали нерациональным запрет на въезд в Россию жителям западных стран
- В Южной Корее заявили о запуске КНДР не менее 10 ракет разных типов
- Россия ударила по Украине ракетами X-32
- Борис Джонсон не стал комментировать взлом телефона Лиз Трасс
- Байден перепутал военные действия на Украине с Ираком
- СМИ: Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря
- Стало известно, когда собственников квартир могут выселить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru