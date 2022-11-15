Ефимов: город заключил 11-й договор о выделении земли под производство за 1 рубль
Москва предоставила компании «Базис+» по льготной ставке в один рубль в год участок в районе Митино для строительства завода по производству упаковки. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По условиям соглашения, завод должен появиться на улице Зенитчиков коммунальной зоны "Пенягино" в течение пяти лет. Инвестор потратит на это 1,6 миллиарда рублей, уточнил вице-мэр.
Как отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, завод займет 25 тысяч квадратных метров. А руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что на заводе будут выпускать упаковку типа «тетрапак», картон, а также синтетическую пленку и клеевую основу для этикеток.
По его прогнозам, завод даст городу 90 рабочих мест и будет выпускать более 50 тысяч тонн продукции в год.
Договор аренды на льготных условиях в 1 рубль в год стал 11 по счету с начала марта. Именно тогда мэр Москвы Сергей Собянин утвердил такую меру в качестве антикризисной поддержки бизнеса. Это позволяет бизнесу в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов снизить траты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для Москвы продукции.
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