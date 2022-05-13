Ефимов: Город сдаст в аренду 18 помещений в пяти округах Москвы

Москва предлагает предпринимателям арендовать у города 18 нежилых помещений, расположенных в пяти столичных округах, в них можно будет открыть предприятия общепита, медцентры и офисы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Он отметил, что 10 помещений находится в Зеленограде, пять помещений – на Западе Москвы, два в центре столицы, еще одно – на Севере.



«С января по май текущего года состоялось 114 аукционов по аренде нежилых помещений, средний уровень конкуренции по ним достиг 14 участников за лот», - сказал Ефимов.



Отмечается, что самый большой объект, выставленный на аукцион, находится в районе Крылатское на втором этаже спорткомплекса. Он имеет площадь 652 квадратных метра. Начальная цена аренды составляет четыре тысячи рублей за «квадрат».



Как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, одни из самых привлекательных помещений расположены в ЦАО. В Мещанском районе и Замоскворечье предлагаются два объекта. По его словам, их можно будет использовать под медицинские цели. Заявочная кампания по обоим лотам продлится до 6 июня.



Так, торги по всем помещениям будут проходить в мае и июне. Принять участие в аукционах могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

