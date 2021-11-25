Ефимов: ФАС отметила 9 проконкурентных практик Москвы среди лучших в России

Девять решений Москвы включены в Белую книгу проконкурентных практик за 2020 год, подготовленную Федеральной антимонопольной службой России. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва постоянно запускает новые проекты, сервисы и учебные программы, которые помогают бизнесменам развивать собственное дело. В том числе в столице повышают прозрачность процесса государственных закупок и создают равные условия для всех участников рынка. Сразу девять проконкурентных практик Москвы были признаны ФАС как одни из лучших в России. К ним относятся решения в сфере промышленности, предпринимательства и туризма», – объяснил он.

Одним из наиболее удачных решений Москвы стала оптимизация процесса управления закупками по 223-ФЗ. Закон регулирует закупки коммерческих организаций, которые наполовину или более принадлежат государству.

Помимо этого, ФАС высоко оценила результаты работы портала mbm.mos.ru. Специалисты ведомства убедились, что он формирует благоприятные условия для развития малого бизнеса, и рекомендовали другим регионам страны запустить аналогичные онлайн-площадки.

Этот портал создал ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Сайт предназначен для взаимодействия бизнеса и власти. МБМ помогает людям открывать и масштабировать свое дело в Москве. С его помощью можно узнать, как выбрать идею для стартапа, где найти деловых партнеров и первых клиентов, какие существуют меры поддержки от города и как ими воспользоваться, а также как продвигать свои товары или услуги и выходить на новые рынки сбыта. Кроме того, портал приглашает всех желающих на тематические вебинары и обучающие программы.

Также в Белой книге отметили два московских решения для развития туристической отрасли. Первое — запуск цифрового сервиса Russpass, который помогает спланировать путешествие по России. Второй успешной практикой стало проведение хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack.

По мнению Федеральной антимонопольной службы, Москва добилась значительных успехов в совершенствовании ярмарочной торговли.

В Белой книге упомянули и перевод госуслуг в электронный вид. К примеру, оформить разрешение на проведение земляных работ в Москве можно исключительно в режиме онлайн. Кроме того, в электронный вид перевели услугу по подаче уведомления о проведении земляных работ без ордера.

«Также ФАС выделила такие проконкурентные практики столицы как автоматизация в сфере государственного контроля, упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям и оказание адресной поддержки промышленным предприятиям», — добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

