Ефимов: ещё три столичных предприятия получили статус промкомплекса

Трем московским предприятиям в 2022 году был присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет им получать налоговые льготы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, статус промкомплекса получил производитель готовых блюд и десертов «Твердь», производитель кабельно-проводниковой продукции «Москабельмет», а также завод по выпуску медной катанки и проволоки «Элкат». Ефимов отметил, что на этих предприятиях трудятся порядка 900 человек.

Так, с 2016 года столица присвоила статус промкомплекса 66 предприятиям. В общей сложности они предоставляют Москве порядка 77 тысяч рабочих мест.

«Общая сумма налоговых льгот для компаний оценивается более чем в 40 млн рублей», - сказал Ефимов и подчеркнул, что сэкономленные средства предприятия могут направить на развитие, в частности на закупку или модернизацию оборудования.

В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что по итогам 2021 года совокупная экономия всех промкомплексов столицы достигла 1,9 млрд рублей. По его словам, среди предприятий, которые имеют статус, 24 выпускают продукты питания, а семь занимаются выпуском лекарств. Кроме того, льготы получают, в частности, производители из сфер машиностроения, авиастроения и легкой промышленности.

Таким образом, статус промкомплекса присваивается на 10 лет. Однако, чтобы его сохранить, нужно каждый год подтверждать соответствие установленным критериям.

