Ефимов: Еще три предприятия Москвы получили статус промышленного комплекса

Статус промышленного комплекса в этом году получили еще три московских предприятия: Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, московский завод плавленых сыров «Карат» и Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. За последние пять лет эти предприятия вложили в развитие собственного производства порядка 5 миллиардов рублей, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Статус промышленного комплекса, который предполагает значительные налоговые льготы, присваивается столичным предприятиям с 2016 года. В этом году его получили еще три организации, где в общей сложности трудятся около 2,5 тысячи человек. Благодаря новому статусу они смогут инвестировать в развитие производства дополнительные средства, сэкономленные на налогах», – рассказал вице-мэр.

Теперь вышеназванные предприятия смогут платить 13,5 процента налога на прибыль вместо 17, а также выплачивать по пониженной ставке земельный налог и налог на имущество, а также снизить арендную плату на землю.

Статус промышленного комплекса в Москве на данный момент присвоен 61 предприятию, где работают свыше 70 тысяч человек, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Статус промышленного комплекса могут получить столичные обрабатывающие производства, а также предприятия, работающие в сфере научных исследований и разработок.

Помимо формальных требований – например, регистрации на территории Москвы в качестве налогоплательщика и отсутствие процедуры банкротства, есть также ряд имущественных и экономических. Среди них – плотность застройки, требования к минимальному размеру фонда оплаты труда, инвестиций за последние пять лет, средней заработной плате и другие.

Статус присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.

