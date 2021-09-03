Ефимов: Еще три предприятия Москвы получили статус промышленного комплекса
Статус промышленного комплекса в этом году получили еще три московских предприятия: Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, московский завод плавленых сыров «Карат» и Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. За последние пять лет эти предприятия вложили в развитие собственного производства порядка 5 миллиардов рублей, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Статус промышленного комплекса, который предполагает значительные налоговые льготы, присваивается столичным предприятиям с 2016 года. В этом году его получили еще три организации, где в общей сложности трудятся около 2,5 тысячи человек. Благодаря новому статусу они смогут инвестировать в развитие производства дополнительные средства, сэкономленные на налогах», – рассказал вице-мэр.
Теперь вышеназванные предприятия смогут платить 13,5 процента налога на прибыль вместо 17, а также выплачивать по пониженной ставке земельный налог и налог на имущество, а также снизить арендную плату на землю.
Статус промышленного комплекса в Москве на данный момент присвоен 61 предприятию, где работают свыше 70 тысяч человек, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Статус промышленного комплекса могут получить столичные обрабатывающие производства, а также предприятия, работающие в сфере научных исследований и разработок.
Помимо формальных требований – например, регистрации на территории Москвы в качестве налогоплательщика и отсутствие процедуры банкротства, есть также ряд имущественных и экономических. Среди них – плотность застройки, требования к минимальному размеру фонда оплаты труда, инвестиций за последние пять лет, средней заработной плате и другие.
Статус присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.
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