Ефимов: Еще три компании в Москве нашли партнеров с сервисом подбора альтернативных поставщиков

Всего за консультацией в сервис подбора альтернативных поставщиков обратились свыше 130 московских компаний.

«Более 50 заявителей попросили помочь найти нужные товары, а свыше 70 сами захотели стать новыми поставщиками для промышленных предприятий столицы. Среди московских компаний, нашедших новых партнеров, – пищевое предприятие, производители упаковочных машин и стройматериалов. Для них специалисты сервиса подобрали производителей сырья и комплектующих», – сообщил заместитель мэра.

Также с помощью сервиса московская компания по производству фанеры M-Wood нашла отечественного поставщика пневмоцилиндров и комплектующих для станков по лущению шпона - предприятие «Пневмопривод».

«Еще один успешный кейс работы сервиса подбора альтернативных поставщиков связан с запросом производителя упаковочного оборудования “Бестром”. Компания обратилась с просьбой подобрать отечественное производство, выпускающее комплектующие для промышленного оборудования, а именно моторов-редукторов и предохранителей. Поставщика нашли среди столичных предприятий – продукция компании “Приводная техника” соответствует техническим требованиям заявителя и может быть доставлена получателю в кратчайшие сроки благодаря тому, что производство расположено в Москве», – пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Главный конструктор компании «Бестром» Константин Колышкин удовлетворен качеством продукция отечественных предприятий, которая не уступает зарубежным аналогам.

Компании из Казахстана и Китайской народной республики будут поставлять сырье будут для столичного производителя мясной продукции.

Оставить заявку для подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов могут предприятия Москвы через горячую линию по поддержке промышленности по номеру 8 (495) 445-41-30.

Сервис подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов Москва запустила в середине марта этого года для поддержки бизнеса. Новая антикризисная мера возникла в связи с разрывом логистических цепочек между московскими и иностранными производителями.

