Ефимов: Экономия на госзакупках в Москве достигла 57 миллиардов рублей

Городские заказчики сэкономили на госзакупках в первом полугодии 2021 года на 30% больше, чем в этот же период годом ранее. Экономия составила 57,8 млрд рублей при общем объеме закупок в 771 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Существенная экономия становится возможной благодаря росту числа поставщиков, что повышает конкуренцию в ходе аукционов и приводит к снижению стоимости контракта», – сказал он.

Ефимов уточнил, что свои работы, товары и услуги для московских заказчиков предлагают представители всех субъектов страны. Число поставщиков по итогам полугодия этого года составило 228,8 тысячи, рост с начала года – 23,8 тысячи.

«Увеличение числа поставщиков приводит к постепенному росту конкуренции: если в первом полугодии 2019 года она составляла в среднем 4 участника на лот, за два квартала прошлого года – 4,3 участника, то за шесть месяцев текущего года достигла 4,5 участника», – добавил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

