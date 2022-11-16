Ефимов: Данные о финансово-лицевых счетах будут доступны только онлайн
Узнать о состоянии финансово-лицевого счета, сверить платежи и расчеты, проконсультироваться со специалистом можно будет только онлайн в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Уже больше 7 лет на портале mos.ru действует сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды, купли-продажи нежилого помещения и земельного участка. При этом, некоторые услуги предоставляются также при личном посещении службы «одного окна» Департамента городского имущества Москвы. Это касается, к примеру, получения печатной формы состояния счета или консультации в этом вопросе.
По словам Ефимова, сервис сверки финансово-лицевых счетов является самым популярным в имущественно-земельной сфере. Предприниматели и жители прибегают к нему чаще, чем миллион раз в год.
«Мы стремимся упростить гражданам доступ к нашим услугам и сервисам, чтобы они могли получить нужную информацию в любое время и в любом месте. Поэтому с 2023 года полностью переведем в онлайн-формат взаимодействие по вопросам, касающимся сверки счетов», – заявил он.
С помощью сервиса сверки можно получить информацию о состоянии лицевого счета, а в сервисе «Мои платежи» легко произвести оплату или настроить автоматический платеж. Помимо этого, остаток неоплаченной суммы могут контролировать арендаторы, воспользовавшиеся антикризисной мерой поддержки. Сервис позволяет заказать печатную форму выписки из финансово-лицевого счета, включающую информацию о начислениях, поступивших платежах, остатке баланса, задолженности. График платежей по договорам купли-продажи должен появиться в ближайшее время.
Переход на полноценный электронный формат координации будет происходит поэтапно. С декабря этого года завершится очное обслуживание, посвященное вопросам сверки расчетов по договорам аренды или купли-продажи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 1 января следующего года произойдет глобальное онлайн-взаимодействие со всеми контрагентами, включая физических лиц.
В данный момент для записи на онлайн-консультацию доступно 16 временных слотов в неделю, а с нового года количество увеличится до 130. Отмечается, что общение с профильным специалистом может осуществляться с помощью любого электронного устройства.
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