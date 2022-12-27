Ефимов: Число созданных предприятий превысило число ликвидированных впервые за пятилетку

За первые одиннадцать месяцев текущего года количество зарегистрированных в Москве новых юрлиц возросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 81000. Вместе с тем число ликвидированных юридических лиц снизилось на треть – до 70000. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, впервые за последнюю пятилетку количество открытых в столице организаций больше, чем число ликвидированных, — на 16%. В частности это стало возможно благодаря помощи, оказываемой Москвой предпринимателям: столица предоставляет налоговые и административные льготы, выдает займы на удобных условиях и стимулирует этим запуск новых производств и проектов. Всего по состоянию на 1 декабря 2022 года в Москве, согласно сведениям единого госреестра юридических лиц, действовало почти 568000 компаний, отметил политик.

Также вследствие интенсивной работы налоговых ведомств с недобросовестными компаниями в течение нескольких последних лет на рынке постоянно уменьшается количество фирм-однодневок, «брошенных» и фактически прекративших работу организаций. Из-за этого сокращается количество юрлиц, ликвидированных согласно решению регистрирующего органа. При этом такой способ закрытия остается наиболее применяемым на территории России: более 80% случаев приходится на него.

Как сообщает Департамент экономической политики и развития города Москвы, наибольшее число московских юрлиц занято в торговой сфере (примерно 30% компаний). Около 20% организаций специализируется на строительстве и операциях с недвижимостью. Третье место занимает профессиональная, научная и техническая деятельность (13% столичных юрлиц).

С начала 2022 года наиболее значительный рост числа фирм (почти на 6%) показала сфера строительства и операций с недвижимостью, что объясняется преодолением отраслью последствий пандемии и значительными объемами сдачи жилой недвижимости. В сфере IT-технологий прирост компаний с января по ноябрь 2022 года составил свыше 3%, в сфере транспортировки и хранения — более 2%.

