Ефимов: Число самозанятых в Москве достигло 650 тысяч человек
С начала 2021 года число самозанятых в российской столице выросло на 172 тысячи и, по данным на 1 июля, составляет 650 тысяч человек. Это уже 25% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
С начала текущего года ежемесячно статус плательщика налога на профессиональный доход в Москве получали в среднем 28 тысяч человек, а в марте – рекордные 34 тысячи человек, уточнил он.
«Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда ежемесячный прирост числа самозанятых достиг 29 тысяч человек», - отметил Ефимов.
Такими темпами Москва уже в 1,5 раза превысила плановый показатель по количеству самозанятых, установленный на 2021 год нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (город федерального значения Москва)».
Специальный налоговый режим для самозанятых режим «Налог на профессиональный доход» действует в столице с начала 2019 года. По оценке руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, с тех суммарный доход самозанятых в столице достиг 199 млрд рублей, или 42% от общего дохода всех самозанятых в РФ.
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