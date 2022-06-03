Ефимов: Число договоров участия в долевом строительстве в Москве выросло на 9%

В январе – апреле 2022 года в Москве число договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) при покупке жилья в новостройках выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 31,6 тысяч. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что такие данные на 47% превышают показатели в 2020 году.

«Первые два месяца 2022 года стали рекордными по числу зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. Так, в январе было заключено 6,8 тысяч сделок, в феврале – 10,1 тысяча. Это связано в том числе с увеличением предложений на рынке, разнообразием кредитных продуктов и льготных ипотечных программ», - добавил Ефимов.

По его словам, в мае 2022 года ставка по программе льготной ипотеки в России была снижена с 12% до 9%, что позволило гражданам получить средства на покупку квартир в новостройках, строительство частных домов или приобретение земельных участков для возведения жилья.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил, что с начала 2022 года количество предложений на первичном рынке жилья увеличилось.

«В апреле для покупки было доступно 48,5 тысяч лотов, что на 26% больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Почти четверть таких объектов находится в Новой Москве. По сравнению с апрелем 2021 года их число выросло на 10%. В то же время количество таких квартир в «старой» Москве в апреле 2022 года увеличилось на 33%», - добавил он.

Министр также рассказал, что в пределах «старой» Москвы средняя площадь предлагаемых к продаже объектов уменьшилась на 15%, а в ТиНАО – наоборот увеличилась на 3%.

