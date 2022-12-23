Ефимов: Часть бывшей промзоны «Донские улицы» будет реорганизована
Участок бывшей промзоны «Донские улицы» площадью более трех гектаров будет реорганизован по программе комплексного развития территорий, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, речь идет об участке на улице Вавилова неподалеку от станции метро «Ленинский проспект».
«Вложения в реализацию проекта превысят 13 миллиардов рублей. Благодаря реорганизации ежегодно в бюджет города будет поступать свыше 140 миллионов рублей», – отметил вице-мэр.
Он также подчеркнул, что размещение на участке административных и офисных зданий, а также учреждений социальной сферы создаст свыше 400 новых вакансий.
По проекту предполагается строительство на месте бывшей промзоны около 145 тысяч квадратных метров недвижимости, при этом большую часть – 137 тысяч квадратных метров – составит жилье, возведенное по программе реновации, уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, помимо жилья там построят Физкультурно-оздоровительный комплекс, общеобразовательную школу и детский сад.
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