Ефимов: Часть бывшей промзоны «Донские улицы» будет реорганизована

Участок бывшей промзоны «Донские улицы» площадью более трех гектаров будет реорганизован по программе комплексного развития территорий, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет об участке на улице Вавилова неподалеку от станции метро «Ленинский проспект».

«Вложения в реализацию проекта превысят 13 миллиардов рублей. Благодаря реорганизации ежегодно в бюджет города будет поступать свыше 140 миллионов рублей», – отметил вице-мэр.

Он также подчеркнул, что размещение на участке административных и офисных зданий, а также учреждений социальной сферы создаст свыше 400 новых вакансий.

По проекту предполагается строительство на месте бывшей промзоны около 145 тысяч квадратных метров недвижимости, при этом большую часть – 137 тысяч квадратных метров – составит жилье, возведенное по программе реновации, уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, помимо жилья там построят Физкультурно-оздоровительный комплекс, общеобразовательную школу и детский сад.

