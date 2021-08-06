Ефимов: более ста нестационарных торговых объектов выставлено на торги по аренде в Москве
Город выставил на торги более ста нестационарных торговых объектов, которые могут арендовать предприниматели. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Победители аукционов смогут открыть там торговые точки, пункты проката и культурно-досуговые центры.
«Город регулярно проводит для предпринимателей торги на право аренды и размещения нестационарных торговых точек. В первом полугодии этого года было реализовано около 200 подобных объектов площадью от 2,5 до более чем 200 квадратных метров. Сейчас на торги выставлено еще более 100 нестационарных торговых точек», – рассказал заммэра.
Объекты, выставленные на торги, расположены в девяти столичных округах. Они будут отдаваться в аренду на пять лет.
Предприниматели могут выбрать торговую точку на свой вкус, исходя из своих потребностей. Размер объектов также разнится – от 6 до 554 квадратных метров. Самый большой объект можно будет арендовать в парке «Музеон». Победителю аукциона предстоит организовать в нем проведение кружков, тренингов, мастер-классов, конференций или различных выставок.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что на торгах за первую половину 2021 было почти 850 участников. Конкуренция на аукционах составила в среднем более 4 участников на лот.
Подробную информацию о каждом лоте можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
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