Ефимов: более четырех тысяч рабочих мест появится в индустриальном квартале в районе Отрадное

Более четырех тысяч рабочих мест появится в индустриальном квартале в районе Отрадное, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В бывшую промзону «Алтуфьевское шоссе» по проекту «Индустриальные кварталы» будет вложено 16,5 млрд рублей инвестиций, а ежегодные поступления в бюджет составят 1,9 млрд рублей», - отметил он.

Ефимов напомнил, что это уже третий участок территории в Отрадном, который будет преобразован. На первом появятся объекты производственного, жилого и общественно-делового назначения общей площадью более 720 тысяч квадратов и возникнут почти 8 тысяч рабочих мест.

На втором участке сейчас находятся склады, автосервисы и пункт приема металлолома. Перестроить его смогут провести собственники, сам город либо инвестор, который может быть привлечен по результатам торгов. В последних двух случаях правообладатели участков получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

Как отметил глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, по проекту «Индустриальные кварталы» возведут почти 176 тысяч квадратов производственных и общественно-деловых объектов.

В частности, здесь разместятся предприятия легкой, фармацевтической и пищевой промышленности, там смогут проводить научные исследования и испытания. Также здесь построят объекты образования, спорта, культурно-досуговой деятельности, банки, магазины и многое другое.

