Ефимов: Более 70% контрактов на портале поставщиков в 2021 году заключили с производителями России

В прошлом году на портале поставщиков заказчики Москвы заключили 133 тысячи контрактов на поставку разных товаров и изделий, из них почти 99 тысяч договоров на товары, которые производят российские предприятия, остальные преимущественно в Китае. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году московские заказчики заключили 133,6 тысячи контрактов на 22,1 млрд рублей на поставку различных товаров и изделий. Из них подавляющее большинство, 74% договоров, на закупку отечественной продукции. Это строительные, канцелярские, медицинские товары, электроника, одежда, оборудование и мебель», - сказал Ефимов.

По его словам, в 2022 году нагрузка на российских производителей будет расти, но меры поддержки и стимулирование отечественной промышленности позволят увеличить ресурсы предприятий.

В свою очередь руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что согласно аналитике исполненных контрактов на портале поставщиков, заказчики в большинстве случаев отдают предпочтение отечественной продукции. Он подчеркнул, что проверить информацию о поставках закупаемых товаров российского производства можно в рамках передачи контрактной документации и закрывающих документов, которая реализуется через систему электронного документооборота на портале.

Также Лысенко напомнил, что с начала 2022 года предприниматели могут скачать каталог портала поставщиков в формате JSON, который позволит намного детальнее проанализировать товарные ниши и рассчитать конкурентную стоимость для предложений.

Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, сумма заключенных с производителями России контрактов составила 14,5 млрд рублей. По его словам, товары отечественного производства совершенно конкурентоспособны, поэтому составляют две трети столичного размера закупок малого объема за 2021 год. Щербаков подчеркнул, что производители предлагают оригинальные товары высокого качества, а также аналоги зарубежных изделий по доступным ценам.

