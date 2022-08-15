Ефимов: Более 66 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации
Более 66 тысяч москвичей переехали в новые квартиры с момента старта программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что переселение горожан началось в феврале 2018 года, с каждым годом темпы переселения растут.
«Если за первые три года, с 2018 по 2020-й, были заключены договоры с 8,16 тысячи семей, то в 2021-м – с 8,2 тысячи семей. С начала 2022 года – оформлено уже более 10,4 тысячи договоров, что превышает показатели предыдущих лет», - рассказал он.
Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что программа реализуется уже в 73 районах Москвы, жители из 522 домов заключили договоры с городом на квартиры в 185 новостройках.
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин сообщил, что в этом году еще 18 тысяч москвичей получили письма с предложениями новых квартир, по количеству новоселов лидирует Юго-Восточный административный округ, где новые квартиры получили уже 7,5 тысячи человек.
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