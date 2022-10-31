Ефимов: Более 65 тысяч рабочих мест появится благодаря программе КРТ на 16 участках
Более 65 тысяч новых рабочих мест появится в рамках комплексного развития 16 участков бывших промзон, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, программа комплексного развития территорий предусматривает строительство предприятий и общественно-деловых объектов.
«Вложения в редевелопмент участков составят порядка 580 миллиардов рублей. По итогам реализации проектов в городе появится свыше 65 тысяч новых рабочих мест», – рассказал Ефимов.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на 16 участках будет построено порядка шести миллионов квадратных метров недвижимости – технопарки, школы, поликлиники, спортивные объекты, а также жилые дома.
Ранее Ефимов сообщал, что в Москве в 2023 году подготовят к реализации 77 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий города.
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