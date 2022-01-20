Ефимов: Более 270 тысяч договоров заключено на Портале поставщиков в 2021 году

В прошлом году заказчики из Москвы заключили на Портале поставщиков 277,2 тысячи договоров на сумму 47,8 миллиарда рублей. При этом объем закупок у малого и среднего бизнеса составил 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«У представителей малого и среднего бизнеса приобрели свыше 220 тысяч товаров, работ и услуг – это почти 80 процентов от всех договоров, заключенных на Портале поставщиков. Сумма по таким контрактам ежегодно растет: за 2019 год она составила 21,2 миллиарда рублей, в 2020 выросла почти до 34 миллиардов рублей, в 2021 году зафиксировалась на 40,4 миллиарда рублей», - добавил заммэра.



Чаще всего предметами закупок для городских нужд в прошлом году становились строительные и информационно-технологические товары: средства связи, оргтехника, электроника, включая программное обеспечение. Из услуг: техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт.



«Благодаря возможностям Портала поставщиков работать с московскими заказчиками и предлагать свои товары, услуги и работы могут предприниматели из всех регионов России. Зарегистрироваться на портале может бесплатно любой индивидуальный предприниматель, юридическое или физическое лицо, в том числе самозанятый. Для этого понадобится только усиленная квалифицированная электронная подпись», — рассказал руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко. По его словам, разобраться в работе на площадке помогут, в том числе технологии искусственного интеллекта: например, при создании карточки товара нейросеть сама предложит на выбор подходящие категории, а чат-бот понятно и подробно объяснит, как зарегистрироваться на портале и участвовать в котировочных сессиях.



Не пропустить нужную закупку поставщикам помогают и персональные подборки. Искусственный интеллект формирует их на основе информации о закупках предпринимателей, в которых они уже участвовали.

«На сегодняшний день Портал представляет собой удобный рабочий инструмент для участия в закупках с госзаказчиками и коммерческими организациями», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Он также рассказал, что в 2021 году обновилась витрина товаров и услуг Портала поставщиков, появилась возможность подписаться на закупки по конкретному региону и создать сайт-визитку поставщика для дополнительного продвижения предоставляемых товаров и услуг, без вложений со стороны предпринимателя.



Портал поставщиков работает с 2013 года. Каждый день на ресурсе заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13,3 %.

В сервисе зарегистрировано более 250 тысяч поставщиков. 90 процентов из них — малые и средние предприниматели.

