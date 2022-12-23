Ефимов: Более 160 компаний стали участниками байерской программы для экспортеров в 2022 году
олее 160 компаний присоединились к столичной программе для экспортеров от Центра «Моспром». Столичные предприниматели стали участниками международных отраслевых выставок, бизнес-форумов и встреч формата «бизнес для бизнеса». Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, несмотря на санкционное давление, московские предприятия вовлечены в международную экономическую деятельность и активно продолжают развивать контакты и налаживать связи.
«В этом году специалисты Центра «Моспром» организовали участие более 160 столичных предприятий в 15 бизнес-миссиях и восьми международных отраслевых выставках, которые прошли в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, СНГ и Юго-Восточной Азии. Компании провели более двух тысяч b2b-встреч с потенциальными зарубежными партнерами», – рассказал Ефимов.
По его словам, участники, так называемой, байерской программы существенно увеличили экспорт продукции для здорового питания, сыров, хлебобулочных изделий, средств гигиены, стройматериалов и электроники по целому ряду зарубежных направлений. В том числе в рамках ЕвразЭС и СНГ, а также нарастили поставки по некоторым видам продукции в Китай, Сербию, Палестину, Ирак и Кубу. Некоторые компании активно запускают пилотные проекты в странах Латинской Америки, Вьетнаме и Индии.
Как напомнил заммэра, эксперты Центра «Моспром» занимаются, в том числе, анализом рынков сбыта под каждого конкретного производителя, чтобы определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на внешний рынок. В рамках байерской программы экспортеры могут рассчитывать не только на поиск контрагентов, но и на поддержку при проведении переговоров с потенциальными партнёрами за рубежом и организацию участия в международных выставках и бизнес-форумах.
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