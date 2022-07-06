Ефимов: Более 150 тысяч тонн хлебобулочных изделий выпустили в Москве за текущий год
За первые четыре месяца 2022 года на московских предприятиях было изготовлено 150 тысяч тонн хлеба, булок, тортов, печенья и других хлебобулочных изделий, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«За январь-апрель текущего года в столице было выпущено почти 49 тысяч тонн хлеба, что на 25,5% больше, чем в прошлом году. При этом объем производства булочных изделий за тот же период вырос до 27,3 тысяч тонн - на 67,5%», - добавил он.
По данным источника, общий объем выпуска хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, в том числе макаронной продукции и полуфабрикатов из теста, в то же время увеличился на 8,3%. К тому же объем отгруженных заказчикам товаров вырос на 12,3%, достигнув 24,5 миллиардов рублей.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что наращиванию производственного потенциала столичных пекарей способствует постоянная поддержка со стороны города. Например, добавил он, статус промышленного комплекса, благодаря которому компании могут получать дополнительные налоговые льготы, имеют десять хлебобулочных предприятий.
В рамках кризиса город активно поддерживает предпринимателей, в том числе с помощью программы по льготным кредитам на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм, а также на предоставление поблажек инвесторов, планирующих строить производство в столице. Сейчас Москва заключила четыре таких договора.
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