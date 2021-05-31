Ефимов: Более 150 стран стали импортерами московской продукции в первом квартале
Москва за три первых месяца 2021 года поставила в 151 страну продукцию на $19,29 млрд, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В структуре несырьевого неэнергетического экспорта Москвы на промышленный экспорт приходится $18,43 млрд, а на экспорт продукции АПК – $862,67 млн», - отметил Ефимов.
Главным импортером столичной несырьевой неэнергетической продукции стала Белоруссия, на которую по итогам первого квартала 2021 года пришлось 39% такого экспорта. На Китай пришлось12%, на Великобританию – 10, на Казахстан - 9%, доля США составила 5%, остальных стран – 25%.
«По данным аналитиков Центра «Моспром», главной товарной группой несырьевого неэнергетического экспорта по итогам первого квартала 2021 года стали неоптические измерительные и контрольные приборы, которых экспортировали на $4,46 млрд. Основным импортером таких товаров стала Белоруссия», - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Как пояснила генеральный директор Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» Наталья Шувалова, стоимость экспортируемых товаров в январе-марте 2021 года рассчитана по базисным ценам соответствующих периодов 2020 года.
«Такой метод позволяет вести более объективное сравнение, оценивая только реальный рост экспорта и отсекая повышение цен», - отметила Шувалова.
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