Ефимов: «Банк технологий» пополнился решениями в сфере безопасности

Столичный онлайн-реестр для промышленников «Банк технологий» пополнился 58 новыми решениями. Большая их часть касается разработок в сфере информационной безопасности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в Москве работают более трех тысяч промышленных предприятий. Каждое из них стремится совершенствовать бизнес-процессы и сами производства. В этом им помогает столичный онлайн-реестр “Банк технологий”. Среди новшеств – промышленные экзоскелеты, шестиосевой робот-манипулятор, системы мониторинга оборудования», – сказал Владимир Ефимов.

В «Банке технологий» уже 173 технологических решения от 101 компании. Все они проходят анализ на успешный опыт внедрения на предприятии.

«Все разработки, представленные в онлайн-реестре, созданы отечественными компаниями. Сегодня ими наиболее активно пользуются представители машиностроительной отрасли», – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Одна из новинок этого года – система управления жизненным циклом крупногабаритных шин, помогающая увеличить срок их службы. Особенность заключается в том, что на основе анализа факторов, влияющих на ходимость шин, а также прогнозного моделирования, даются рекомендации по их перестановке и выбору оптимальных моделей.

