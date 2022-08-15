Ефимов: «Банк технологий» пополнился решениями в сфере безопасности
Столичный онлайн-реестр для промышленников «Банк технологий» пополнился 58 новыми решениями. Большая их часть касается разработок в сфере информационной безопасности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Сегодня в Москве работают более трех тысяч промышленных предприятий. Каждое из них стремится совершенствовать бизнес-процессы и сами производства. В этом им помогает столичный онлайн-реестр “Банк технологий”. Среди новшеств – промышленные экзоскелеты, шестиосевой робот-манипулятор, системы мониторинга оборудования», – сказал Владимир Ефимов.
В «Банке технологий» уже 173 технологических решения от 101 компании. Все они проходят анализ на успешный опыт внедрения на предприятии.
«Все разработки, представленные в онлайн-реестре, созданы отечественными компаниями. Сегодня ими наиболее активно пользуются представители машиностроительной отрасли», – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Одна из новинок этого года – система управления жизненным циклом крупногабаритных шин, помогающая увеличить срок их службы. Особенность заключается в том, что на основе анализа факторов, влияющих на ходимость шин, а также прогнозного моделирования, даются рекомендации по их перестановке и выбору оптимальных моделей.
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