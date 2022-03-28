Ефимов: Арендаторы и собственники земли смогут отсрочить платежи на 7 млрд рублей

Арендаторы и собственники городской земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года на шесть месяцев. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По инициативе Сергея Собянина Правительство Москвы приняло большой пакет мер поддержки бизнеса в новых экономических условиях. Это позволит бизнесу снизить затраты на реализацию проектов, что в совокупности с другими мерами поддержки позитивно отразится на развитии города, создании рабочих мест и возведении доступного жилья», - сказал Ефимов.

По его словам, арендаторы могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 млрд рублей, а собственники земли, которые изменили вид ее разрешенного использования, потенциально могут воспользоваться отсрочкой платежа на сумму 1,4 млрд рублей.

В свою очередь министр руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для получения отсрочки арендных платежей и платежей за смену вида разрешенного использования земельных участков инвесторам необходимо направить обращение в Департамент городского имущества с указанием адреса земельного участка, номера договора аренды или финансово-лицевого счета. Так, направить обращение можно онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru или по почте.

