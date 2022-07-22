Ефимов: 99% заявлений предпринимателей в имущественно-земельной сфере в 2022 году подано онлайн

Столичные предприниматели более 686 тысяч раз за первую половину 2022 года воспользовались государственными услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сейчас доступно 34 услуги и сервиса в земельно-имущественной сфере, которые можно получить дистанционно на портале mos.ru. Более 99% заявлений в этом году было подано онлайн», – отметил вице-мэр.

Наибольшим спросом у них пользуются сервисы «Запрос на сверку расчетов по финансово-лицевому счету по договору аренды» и «Предоставление информации по финансово-лицевым счетам арендаторов земельных участков». За первые шесть месяцев 2022 года на их долю пришлось более 96% от всех обращений.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о ещё одном популярном сервисе для предпринимателей – «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации».

По его словам, с начала года им воспользовались 9,5 тысяч раз.

«Более 2,7 тысячи раз бизнес обратился за выдачей копий документов на недвижимость, 2,4 тысячи раз – за получением дополнительных соглашений к договорам аренды земли, а 2 тысячи раз – за предварительным согласованием предоставления земельного участка», – уточнил Гаман.

«На mos.ru зарегистрировано уже более 430 тысяч корпоративных кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Их владельцам доступен весь перечень услуг, которые город предоставляет бизнесу», – отметил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он также сообщил, что в прошлом году был завершен перевод всех государственных услуг в имущественно-земельной сфере, ориентированных на предпринимателей, в электронный вид. Благодаря этому заключать различные договоры, подавать заявления, заказывать выписки можно без посещения государственных органов.

