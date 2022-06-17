Ефимов: 46 участков в Москве реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

С начала 2022 года город одобрил 46 проектов комплексного развития территорий по проекту «Индустриальные кварталы». После реорганизации этих участков общей площадью 570 гектаров в городе появятся еще 150 тысяч рабочих мест, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые пять месяцев текущего года в Москве были одобрены проекты решений о комплексном развитии 46 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в девяти столичных округах. Общая площадь этих объектов превышает 570 гектаров, а размеры участков варьируются от 0,36 гектара до 51,3 гектара», – рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, в строительство планируется вложить более 2,2 триллиона рублей, при этом после реализации проектов в городской бюджет будет ежегодно поступать 315 миллиардов рублей.

Как подчеркнул глава департамента городского имущества города Максим Гаман, на 46 участках планируется построить свыше 11 миллионов квадратных метров недвижимости.

По его словам, около 1,2 миллиона квадратных метров займут высокотехнологичные производства, почти пять миллионов квадратных метров выделено под строительство общественно-деловых зданий, также в рамках проекта на указанных территориях создадут пять миллионов квадратных метров жилья.

В целом по проекту «Индустриальные кварталы» планируется преобразовать территорию Москвы общей площадью примерно две тысячи гектаров. Общий объем инвестиций в проект составит семь триллионов рублей. За счет реализации программы в бюджет поступит около трех триллионов рублей, а ежегодный объем налоговых поступлений после окончания проекта оценивается в один триллион рублей.

