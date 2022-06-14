Ефимов: 3,5 тыс объектов городской собственности реализовали на торгах в 2022 году
За первые пять месяцев 2022 года на земельно-имущественных торгах в Москве было реализовано 3,6 тысячи объектов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, лидером по продаже стали машино-места.
«Город реализовал на торгах объекты общей стоимостью 27,5 миллиардов рублей. За этот период аукционы прошли по 2,1 тысячи машино-мест», - добавил Ефимов.
Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что в первые пять месяцев 2022 года на городских торгах было реализовано 836 квартир.
«А также 540 нежилых помещений, 34 земельных участка и 50 нестационарных торговых объектов», - подчеркнул он.
Отмечается, что принять участие в городских торгах могут как жители, так и коммерческие организации и инвесторы.
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