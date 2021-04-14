Ефимов: 35 млн кв. метров московской промзоны используют под застройку
Градостроительный потенциал программы «Индустриальные кварталы» составит 35 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Проект направлен на развитие бывших промышленных территорий столицы.
Эту площадь планируют использовать для промышленных построек, общественно-делового и жилого строительства. «Треть промзон не используется по назначению – это почти 5,4 тысячи гектаров, из которых потенциальными для развития города с применением механизма КРТ признаны 1,9 га», – добавил заместитель мэра.
Благодаря проекту в Москве появится 40 новых школ, 50 дошкольных учреждений и пять храмов. Кроме того, деятельность «Индустриальных кварталов» направлена на создание физкультурно-оздоровительных комплексов. «Уже сейчас мы запланировали по меньшей мере 27 новых объектов, включая один аквапарк», – добавил Ефимов.
Проект благоприятно сказывается на экологии города. «В проектах комплексного развития территорий помимо строительства недвижимости, обязательно предусматривается озеленение, и в больших масштабах», – заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.
Ранее утвердили проекты по развитию бывших промзон «Братцево», «Чертаново», «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе» площадью почти 60 гектаров. Планируемая сумма инвестиций составляет почти 82 миллиарда рублей.
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