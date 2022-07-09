Ефимов: 28 участков под строительство частных домов реализованы городом с начала года
28 земельных участков общей площадью более четырех гектаров для строительства частных жилых домов перешли в собственность или аренду с января по июнь 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«За шесть месяцев 2022 года граждане приобрели у города 17 земельных участков для возведения частных домов и еще 11 арендовали», – уточнил Ефимов.
По его словам, на этой земле могут быть размещены строения высотой не более двух этажей, общей допустимой площадью не более 16,5 тысячи квадратных метров.
Список участков, которые город реализует в ходе торгов публикуется на портале mos.ru.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что больше всего участков с начала этого года было реализовано в Троицком административном округе. По его словам, еще два земельных участка находятся на юго-западе Москвы, по одному – на востоке, северо-западе и в Новомосковском административном округе столицы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- В Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента страны
- Путин не поедет на похороны бывшего премьер-министра Японии Абэ
- США с союзниками ведут секретные переговоры о возможности завершения конфликта на Украине
- СМИ: Россия использует три рычага во взаимоотношениях с Западом
- В Херсоне сообщили об обстреле со стороны Николаева
- Канада решила возвратить Германии турбину для газопровода «Северный поток»
- СМИ: Штайнмайер выяснял с Зеленским причины отмены своего визита в Киев
- Игрок сборной Аргентины перешел в ФК «Ювентус»
- В Москве девушка погибла под колесами грузовика, опрокинувшись на мотоцикле
- Рейсы по четырем новым направлениям запустят из Ингушетии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru