Ефимов: 28 участков под строительство частных домов реализованы городом с начала года

28 земельных участков общей площадью более четырех гектаров для строительства частных жилых домов перешли в собственность или аренду с января по июнь 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За шесть месяцев 2022 года граждане приобрели у города 17 земельных участков для возведения частных домов и еще 11 арендовали», – уточнил Ефимов.

По его словам, на этой земле могут быть размещены строения высотой не более двух этажей, общей допустимой площадью не более 16,5 тысячи квадратных метров.

Список участков, которые город реализует в ходе торгов публикуется на портале mos.ru.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что больше всего участков с начала этого года было реализовано в Троицком административном округе. По его словам, еще два земельных участка находятся на юго-западе Москвы, по одному – на востоке, северо-западе и в Новомосковском административном округе столицы.

