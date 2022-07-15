Ефимов: 274 частных учреждения медицины и образования получают арендные льготы от города

Частные образовательные и медицинские учреждения арендуют у города 274 объекта недвижимости на льготных условиях и за счет этого экономят около двух миллиардов рублей.

«Они занимают около 170 тысяч квадратных метров столичной недвижимости. Благодаря системной городской поддержке такие организации ежегодно экономят на аренде около 1,95 миллиарда рублей», – рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Арендная ставка для частных образовательных и медицинских учреждений составляет 3,5 тысячи рублей за квадратный метр. Для организаций с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование эта сумма составляет 1,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Больше всего договоров на аренду недвижимости заключено с учреждениями, оказывающими медицинские услуги – 184, а с образовательными – 90. Как рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, для образовательных организаций, арендующих помещения у города, также доступна программа «1 рубль за 1 квадратный метр». Она действует в Москве с 2013 года.

По ее условиям город реализует на специальных торгах по аренде объекты, предназначенные для размещения частных образовательных учреждений. Арендаторам нужно привести помещения в порядок, а также выполнить еще ряд условий. Сейчас заключено 28 таких договоров.

